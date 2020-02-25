الطقس غدا | الأرصاد: برودة شديدة وأمطار تصل لحد السيول.. وتستقر الأحوال الجوية في هذا التوقيت

الطقس غدا.. تعرضت معظم مدن ومحافظات مصر، إلى موجة طقس شديدة البرودة، صاحبها سقوط أمطار بغزارة على بعض المناطق، وصلت لحد السويل في أماكن بسيناء والوجه البحري.





الطقس اليوم وغدا





وكشفت الأرصاد، عن التنسيق الكامل مع جميع المحافظات المعنية بسوء الأحوال الجوية، من خلال غرفة عمليات الهيئة، للاستعداد لتقبلات الطقس جيدًا.





أمطار لحد السيول





وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يكون هناك برودة شديدة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية تمتد إلى القاهرة، وانفراجة في حالة الطقس غدا.





أمطار غزيرة على القاهرة





وقالت الأرصاد: "ستشهد الساعات المقبلة، استمرار غزارة الأمطار على القاهرة وأمطار غزيرة على مدن القناة والمطلقة على خليج السويس وسيناء، ومن المتوقع غزارة الأمطار على سيناء وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وتم التنويه عنه لكل المحافظين".





حالة الطقس غدا





وأضافت الأرصاد، في بيانها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن حالة الطقس غدا من المتوقع أن تشهد انفراجة، وتحسن على جميع محافظات مصر، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.











