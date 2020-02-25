وزير التموين: أجهزة الدولة في خدمة المواطن بالفعل مش بالكلام

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إنه طالما يمتلك المواطن فاتورة الشراء، وشهادة الضمان، فلابد أن يحصل على حقه، معقبا: "ماننامش إلا لما نجبله حقه"، مؤكدا أن كل أجهزة الدولة في خدمة المواطن بالفعل وليس بالكلام.





وعن توفير السلع الأساسية، أشار "مصيلحي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي لكل السلع الأساسية يكفي لأكثر من 3 شهور، معقبا: "نتمنى منتكلمش أبدا عن وجود أزمات".



