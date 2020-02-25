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وزير التموين: أجهزة الدولة في خدمة المواطن بالفعل مش بالكلام
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:32 ص
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إنه طالما يمتلك المواطن فاتورة الشراء، وشهادة الضمان، فلابد أن يحصل على حقه، معقبا: "ماننامش إلا لما نجبله حقه"، مؤكدا أن كل أجهزة الدولة في خدمة المواطن بالفعل وليس بالكلام.
وعن توفير السلع الأساسية، أشار "مصيلحي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي لكل السلع الأساسية يكفي لأكثر من 3 شهور، معقبا: "نتمنى منتكلمش أبدا عن وجود أزمات".
وأوضح وزير التموين، أنهم حاليا في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع جمعيتي، حيث تم افتتاح 1300 منفذ في المرحلة الأولى، و1000 منفذ في المرحلة الثانية، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير بإنشاء المناطق اللوجيستية، معلنا أنه سيتم إنشاء منطقة لوجيستية متخصصة في الفواكة بالوادي الجديد على مساحة 1000 فدان.
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