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تجديد حبس عاطل 15 يوما لإتجاره بالمخدرات في الساحل

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:30 ص
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أقراص مخدرة
أقراص مخدرة
نسمة رمضان
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالإتجار في المواد المخدرة "ليريكا" بمنطقة الساحل.

البداية بتمكن قوة من مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ والمعين بخدمة كمين السماد دائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط "م. ف" 28 سنة، عامل زراعي، وبحوزته 1920 قرصا مخدرا "ليريكا"، ومبلغ مالي 330 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للأقراص المخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل عمليه التواصل بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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