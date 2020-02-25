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مساءلة 5 عاملين بالكهرباء لوفاة طفل صعقا في الدقهلية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:29 ص
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النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
هدير حمزة
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أمرت النيابة الإدارية، بمساءلة 5 متهمين، من العاملين بكهرباء ميت سلسيل التابعة لمدينة الكردي بمحافظة الدقهلية، تأديبيًا، على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه مصرع طفل يبلغ من العمر ١٢ عامًا صعقًا بالكهرباء، نتيجة ماس كهربائي في أثناء هطول الأمطار يوم ٢٣ أكتوبر الماضي.

وباشرت النيابة الإدارية بالكردي، التحقيقات بالقضية رقم ٩٢٧ ٢٠١٩ أمام الأستاذ أحمد موسى، وكيل النيابة، وبإشراف المستشار محمود مختار، مدير النيابة.

ونشر على صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية الإخبارية، بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، خبر متضمنًا وفاة طفل ١٢ عاما، صعقًا بالكهرباء عقب ملامسته لأحد أعمدة الإنارة بالشارع في أثناء سقوط الأمطار يوم ٢٤ أكتوبر الماضي.

واستمعت النيابة لشهادة عدد من أهالي القرية، والذين قرروا أنّ عامود الإنارة الذي توفي الطفل بسببه كان يوجد به ماس كهربائي ووصلات مكشوفة، وأنه سبق وأن تم إبلاغ رئاسة مركز ومدينة الكردي عدة مرات بتعرض عدد من الأطفال قاطني الشارع للصعق الكهربي من ذلك العامود ووصلاته المكشوفة.

وقامت النيابة الإدارية بالكردي، بالانتقال برفقة لجنة فنية مشكلة من الجهة الإدارية لإجراء معاينة لموقع الحادث، حيث تبين من المعاينة وجود عامود إنارة قديم عليه توصيلات حديد ولحام جديد لتغطية الأسلاك المكشوفة بلحام جديد عقب الحادث طبقًا لإفادة مسئولي الكهرباء بمدينة الكردي.

وتبين من التحقيقات أن عمود الإنارة المتسبب في الحادث كان به أسلاك مكشوفة دون عوازل وذلك قبل حدوث الواقعة، وتم نقل الطفل المجني عليه عقب تعرضه للصعق إلى مستشفى ميت سلسيل حيث تبين من الكشف الطبي الظاهري عليه وفاته نتيجة الصعق الكهربائي.

وكشفت التحقيقات عن إهمال المتهمين كلٍ حسب اختصاصه في صيانة أعمدة الإنارة بنطاق مدينة الكردي وعدم اتخاذ اللازم حيال الإحلال والتجديد والصيانة للأعمدة مما أسفر عنه وقوع الحادث.

وبناءً علية قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه، وانتهت إلى مسالة المتهمين تأديبًا بإرسال الأوراق لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لاتخاذ إجراءات مجازاتهم تأديبيًا في ضوء ما انتهت إليه تحقيقات النيابة.

كما أمرت النيابة بإعمال أوجه التعليمات حيال تنفيذ ما ورد بمكاتبات وتحذيرات الجهات المختصة بشأن وجود أعمدة إنارة بناحية الكردي من دون عوازل وبها مخالفات لاشتراطات السلامة وحاجتها لإجراء الصيانة والعزل الكامل لها منعا لتكرار مثل ذلك مستقبلًا والمرور على كافة مواقع الإحلال والتجديد ومتابعة الأعمال بكل جدية ودقة واتخاذ اللازم حيال أي تقصير حرصا ًعلي سلامة المواطنين ومنعًا لتكرار أي حوادث مستقبلًا واتخاذ اللازم حيال أي تعدي على شبكات الكهرباء وفقًا للقانون.

وصرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث الؤسمي بإسم النيابة الإدارية ومدير إدارة الإعلام.


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