مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء 25 2 2020، أبرزها مباراة نابولي ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.



ويعرض لكم " الفجر الرياضي " مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:



مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "ذهاب دور الـ16"



تشيلسي ضد بايرن ميونيخ، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.



نابولي ضد برشلونة، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.