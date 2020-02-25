وزير التموين: حل 5500 شكوى ضمن "أسبوع صديق المستهلك"





وأضاف أن مثل تلك المبادرات تجعل المواطن يشعر بأن هناك حماية لحقوقه، فضلا على أنها تخلق منافسة بين الشركات من أجل خدمة المستهلك.





وأشار خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن الفاتورة أحد الآليات المهمة التي تساعد أجهزة الدولة المعنية على حماية حقوق المستهلك، كاشفا عن أنه تم حل نحو 5500 شكوى من خلال المبادرة حتى الآن.





وأوضح أنهم يحرصون على الاستمرار في إطلاق المبادرات التي تخدم المواطن، وأن يكون جهاز حماية المستهلك قادر على حماية حقوق المواطنين.



قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين: إنه يحرص على متابعة المبادرات التي تستهدف حل مشاكل المواطنين، والتي كان آخرها "أسبوع صديق المستهلك".