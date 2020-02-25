مؤشر سوق الأسهم السعودية يبدأ تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 0.13%





سوق الأسهم السعودية





إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.13% خاسرا 10.32 نقطة ليصل إلى مستوى 7736.78 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.11% خاسرا 86.52 نقطة ليصل إلى مستوى 7712.04 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى سوق السعودية اليوم نحو، 31 مليون سهم بقيمة 740.1 مليون ريال، وارتفعت أسهم 33 شركة، فيما تراجعت 143 شركة.





وتراجع 17 قطاعا بسوق الأسهم السعودية ، وجاء على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.77%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.67%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.58%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.03%، ثم قطاعى النقل والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.99%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.98%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.95%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.89%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.84%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.38%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.28%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.19%.





وجاء سهم "أنعام القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بوق السعودية ، بنمو نسبته 4.55%، ثم الباحة بنسبة 3.08%، ثم فيبكو بنسبة 2.91%، فيما جاء سهم "أسمنت ينبع" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.63%، ثم الدرع العربى بنسبة 2.42%، ثم أسمنت القصيم بنسبة 3.34%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق الزيادة في القيمة الاجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (2020-01-07) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الثلاثاء.