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مؤشر سوق الأسهم السعودية يبدأ تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 0.13%

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:14 ص
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سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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سوق الأسهم السعودية 

إستهل سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.13% خاسرا 10.32 نقطة ليصل إلى مستوى 7736.78 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.11% خاسرا 86.52 نقطة ليصل إلى مستوى 7712.04 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى سوق السعودية اليوم نحو، 31 مليون سهم بقيمة 740.1 مليون ريال، وارتفعت أسهم 33 شركة، فيما تراجعت 143 شركة.

 
وتراجع 17 قطاعا بسوق  الأسهم السعودية ، وجاء على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.77%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.67%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.58%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.03%، ثم قطاعى النقل والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.99%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.98%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.95%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.89%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.84%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.38%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.28%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.19%.
 

وجاء سهم "أنعام القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بوق السعودية ،  بنمو نسبته 4.55%، ثم الباحة بنسبة 3.08%، ثم فيبكو بنسبة 2.91%، فيما جاء سهم "أسمنت ينبع" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.63%، ثم الدرع العربى بنسبة 2.42%، ثم أسمنت القصيم بنسبة 3.34%. 
 
وفى سياق آخر  أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق الزيادة في القيمة الاجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (2020-01-07) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الثلاثاء.
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