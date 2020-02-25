ساندي: "نجاحي خطر على زملاء الوسط الفني"

أعربت المطربة ساندي، عن غضبها من زملائها وزميلاتها في الوسط الفني، الذين لم يهنئوها على ألبومها الجديد "اتنين في واحدة".

ونشرت ساندي على خاصية الاستوري بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" صورة من تغريدة لها على "تويتر" قالت فيها: "فتكروا ليه كل أصدقائي السادة الزملاء والزميلات مفكروش يكلفوا خاطرهم بمبروك على الألبوم رغم إن الاستوري ببلاش، للدرجادي نجاحي بيشكل خطر عليهم".

يذكر أن الألبوم الجديد تعاونت فيه ساندي مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، مثل جمال الخولي، أسامه محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام.