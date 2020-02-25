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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020 بعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:11 ص
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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020
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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020 | فاز فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره وست يونايتد، والتي أقيمت أمس الإثنين الموافق الـ24 من فبراير 2020، ضمن مبارايات الجولة الـ27 من البريمير ليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020

وقفز محمد صلاح المصري في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020 حيث سجل هدفًا في مباراة فريقه أمس أمام فريق ليفربول، مساهمًا في فوز غالي للريدز، في لقاء استصعب على كلوب ورفاقه، قبل أن يحسمها السنغالي ماني.

صلاح رابع ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020

ويقع محمد صلاح في المركز الرابع من ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020 في المسابقة الكبيرة التي تجمع بين السرعة والقوة، ولاسيمًا مع فريقه الليفر الذي لم يتغلب أحد عليه إلى الآن.

متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020

ويتصدر فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020 رغم توقفه عن التهديف منذ فترة طويلة، برصيد 17 هدفًا، واقترب منه العديد من اللاعبين على رأسهم أوباميانج الذي عادله بنفس عدد الأهداف.

قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020:

1- أوباميانج   17

2- فاردي      17

3- أجويرو     16

4- محمد صلاح 17

5- إنجز         15

6- راشفورد     14  

7- تشيلسي       13

8- ماني          13  


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