مؤشر نيكي يهبط 4.4% مع بداية تعاملات اليوم

هبط المؤشر نيكي القياسي بشكل حاد مع بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء 25-2-2020.

وتراجع مؤشر نيكي بنسبة 4.49 % مسجلا 22337.69 نقطة في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 4.20 % ليصل إلى 1603.64 نقطة.

وفى الأسبوع الماضي انخفض المؤشر نيكى 1.27% وتراجع توبكس 1.7% ، مقارنة مع هبوط بنسبة 0.2% فى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكى وتراجع بنسبة 0.1% فى مؤشر فايننشال تايمز يورو فيرست يوم الخميس الماضي .

وفي يوم الأربعاء الماضي ، حذر صندوق النقد الدولى من أن التفشى تسبب بالفعل فى اضطراب النمو الاقتصادى فى الصين وأن انتشاره إلى دول أخرى قد يعرقل تعافيا متوقعا "هشا للغاية" فى الاقتصاد العالمى فى 2020.

وأغلقت أسهم شركات التجزئة منخفضة 3.9% بينما انخفضت أسهم شركات الطيران 3.8 بالمئة وتراجعت أسهم شركات تشغيل السكك الحديدية 3.4 بالمئة.

ونزل سهم سانريو 3.3 بالمئة لأدنى مستوى في 21 شهرا بعد أن قالت الشركة المصنعة لمنتجات (هالو كيتي) إنها ستغلق متنزهات تابعة لها.

وخسر سهم أورينتال لاند المشغلة لمنتجع طوكيو ديزني 2.5 بالمئة ليسجل هبوطا أسبوعيا بنسبة 7.3 بالمئة.

على الجانب الآخر، ربحت شركات الإنترنت بفعل توقعات بأن الوباء سيحفز الناس على قضاء المزيد من الوقت في المنازل وعلى الإنترنت ، وارتفع سهم زد هولدينجز 4.5 بالمئة بينما ربح سهم راكوتين أيضا 4.1 بالمئة.

وساهم ضعف الين في ارتفاع أسهم المصدرين مثل شركات صناعة السيارات، مع تقدم سهم تويوتا موتور 1.1 بالمئة. وأضاف مؤشر شركات صناعة معدات النقل 0.5 بالمئة.

وستكون السوق مغلقة يوم الاثنين مع استعداد اليابان للاحتفال بذكرى مولد الإمبراطور الجديد.