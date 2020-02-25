Advertisements
Advertisements
Advertisements

مؤشر نيكي يهبط 4.4% مع بداية تعاملات اليوم

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:07 ص
Advertisements
مؤشر نيكي يهبط 4.4%
مؤشر نيكي يهبط 4.4%
وكالات
Advertisements

هبط المؤشر نيكي القياسي  بشكل حاد مع  بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء 25-2-2020.

وتراجع مؤشر نيكي  بنسبة 4.49 % مسجلا 22337.69 نقطة في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 4.20 % ليصل إلى 1603.64 نقطة.

وفى الأسبوع  الماضي انخفض المؤشر نيكى 1.27% وتراجع توبكس 1.7% ،   مقارنة مع هبوط بنسبة 0.2% فى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكى وتراجع بنسبة 0.1% فى مؤشر فايننشال تايمز يورو فيرست يوم الخميس الماضي  .
 
وفي يوم الأربعاء الماضي ، حذر صندوق النقد الدولى  من أن التفشى تسبب بالفعل فى اضطراب النمو الاقتصادى فى الصين وأن انتشاره إلى دول أخرى قد يعرقل تعافيا متوقعا "هشا للغاية" فى الاقتصاد العالمى فى 2020.
 
وأغلقت أسهم شركات التجزئة منخفضة 3.9% بينما انخفضت أسهم شركات الطيران 3.8 بالمئة وتراجعت أسهم شركات تشغيل السكك الحديدية 3.4 بالمئة.
 
ونزل سهم سانريو 3.3 بالمئة لأدنى مستوى في 21 شهرا بعد أن قالت الشركة المصنعة لمنتجات (هالو كيتي) إنها ستغلق متنزهات تابعة لها.
 
وخسر سهم أورينتال لاند المشغلة لمنتجع طوكيو ديزني 2.5 بالمئة ليسجل هبوطا أسبوعيا بنسبة 7.3 بالمئة.
 
على الجانب الآخر، ربحت شركات الإنترنت بفعل توقعات بأن الوباء سيحفز الناس على قضاء المزيد من الوقت في المنازل وعلى الإنترنت ، وارتفع سهم زد هولدينجز 4.5 بالمئة بينما ربح سهم راكوتين أيضا 4.1 بالمئة.
 
وساهم ضعف الين في ارتفاع أسهم المصدرين مثل شركات صناعة السيارات، مع تقدم سهم تويوتا موتور 1.1 بالمئة. وأضاف مؤشر شركات صناعة معدات النقل 0.5 بالمئة.
 
وستكون السوق مغلقة يوم الاثنين مع استعداد اليابان للاحتفال بذكرى مولد الإمبراطور الجديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء.. أمطار متوسطة إلى غزيرة

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تعليق صادم من القاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مقتل سيدة على يد زوجها بالجيزة.. والسبب صادم

منذ حوالي 3 ساعات

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس اتحاد الكرة عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ حوالي 19 ساعة

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ يوم

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

تراجع المؤشر الياباني فى بورصة طوكيو للأوراق المالية

ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع مؤشر نيكى اليابانى خلال تعاملات اليوم الجمعة

أسهم اليابان تهبط لأقل مستوى في شهرين .. و"نيكي" يسجل 20720.29 نقطة

المؤشر"نيكي" يرتفع بنسبة 0.6% مع إنحسار توترات التجارة

بورصة طوكيو تسجل أعلى مستوى في 4 أشهر بنهاية التعاملات اليوم الجمعة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:27 ص

رئيس اتحاد الكرة عن شيكابالا:"يجب شطبه"

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

11:13 م

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

03:30 ص

مقتل سيدة على يد زوجها بالجيزة.. والسبب صادم

07:26 ص

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status