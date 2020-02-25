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وزارة الإسكان : رفع حالة الإستعداد القصوي لمواجة أضرار التقلبات الجوية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:56 ص
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رفع حالة الإستعداد لمواجهة التقلبات الجوية
رفع حالة الإستعداد لمواجهة التقلبات الجوية
احمد الشيخ
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ترأس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غرفة أزمات، والتي تم تشكيلها من مسئولى الوزارة، للتعامل مع سوء الأحوال الجوية الذى تتعرض له البلاد. 

وكلف ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء الشركات التابعة، بتوفير المعدات والعمالة اللازمة ومساعدة الأجهزة المحلية بالمحافظات فى مواجهة هذه الموجة من الطقس السيىء، مشددا على تواجد جميع المسئولين للتعامل الفورى مع أى منطقة متضررة. 

كما كلف رؤساء أجهزة المدن الجديدة برفع درجة الاستعداد القصوى، وتجهيز المعدات اللازمة والعمال، خاصة فى ظل توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار هذه الموجة غدا. 

من جانبه أكد ممدوح رسلان، أن جميع رؤساء الشركات والمسئولين موجودون فى مواقع العمل مع عمالهم، وهناك رفع لحالة الاستعداد القصوى. 

كما أكد عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مسئولى أجهزة المدن الجديدة بالمحافظات التى تعرضت للأمطار موجودون كلهم فى الشارع، للتعامل مع حالة الطقس السيىء، وأنه موجود حاليا فى القاهرة الجديدة، التى تعرضت لكمية غزيرة من الأمطار، ويتم حاليا التعامل أولا بأول مع المناطق الأكثر تضررا.
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