رئيس "الريف المصري": 5 مناطق خدمية بمشروع الـ1.5 مليون فدان

قال المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري: إن عدد المناطق الخدمية ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان، ستصل إلى 5 مناطق.



وأشار "حنورة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن المنطقة الخدمة تحتوي على محطة تحلية مياه، وقسم شرطة، ووحدة صحية، ومحلات تجارية، وورش حرفية، ومحطة وقود، وفندق.



وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، أن كل الأراضي التي تم طرحها سواء سكنية، أو مدارس، أو شركات، أو ورش، تم تخصيصها في خلال 3 أيام من الطرح، معلنا أنهم سيطرحون باقي أراضي المناطق الخدمية تباعا.

