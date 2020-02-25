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إيران تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 14 حالة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:56 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قال موقع اقتصاد اون لاين، اليوم الثلاثاء إنه توفي اثنين آخرين من الإيرانيين المصابين بفيروس كورونا، مما يرفع عدد القتلى في الجمهورية الإسلامية إلى 14، والتي سجلت أعلى عدد من الوفيات خارج الصين، حيث ظهر الفيروس في أواخر العام الماضين وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال رئيس جامعة سايف للعلوم الطبية وفقًا للموقع الإلكتروني "أظهرت الاختبارات أن لديهم فيروس كورونا جديدًا". كما اوضحت وزارة الصحة يوم الاثنين إنه اصيب 61 شخصا في إيران.

يكافح رجال الدين في إيران لكبح جماح الفيروس منذ يوم الأربعاء، عندما أكدت طهران مقتل أول شخصين، في مدينة قم الشيعية المقدسة.

وقد أمرت السلطات بإلغاء الحفلات وإغلاق المدارس والجامعات والمجمعات الرياضية على مستوى البلاد كإجراء وقائي.
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الكلمات المفتاحية

قم فيروس كورونا إيران تؤكد وفاة اثنين آخرين بسبب فيروس كورونا

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