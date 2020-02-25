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إبراهيم العربي : يشيد بمبادرة "أسبوع صديق المستهلك"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:52 ص
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إبراهيم العربي
إبراهيم العربي
احمد الشيخ
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أشاد ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية  بالمبادرة التي أطلقها جهاز حماية المستهلك تحت شعار " اسبوع صديق المستهلك" والتي تهدف للمساهمة في تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين و تقديم أعلى مستوى من الخدمة للعملاء ، وذلك تماشيا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية في الاهتمام بمشاكل المواطنين والعمل على حلها.

 
وأضاف العربي ، أن خدمة ما بعد البيع تعد من أهم المعايير التي يختار بها المستهلك المنتج الذي يحتاجه و مدى استجابة الشركات المقدمة المنتج لخدمة وشكاوي عملائها  ، معربا عن سعادته بمشاركة مجموعة  العربي في تلك المبادرة ودفعها باسطول من قوافل خدمة الصيانة  المتنقلة في 12 محافظة  ، موضحا أن تلك القوافل تتواجد الان في محافظات القاهرة ، الاسكندرية ، كفر الشيخ ، القليوبية ، المنصورة ، بورسعيد ، بني سويف، أسوان ، الفيوم ، بني سويف ، المنيا ، اسيوط ، قنا ، ومحافظة أسوان. وتستمر في تقديم الخدمة للمستهلك حتى انتهاء موعد المبادرة يوم 29 من الشهر نفسه


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الكلمات المفتاحية

بي إن أسبوع صديق المستهلك

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