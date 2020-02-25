إبراهيم العربي : يشيد بمبادرة "أسبوع صديق المستهلك"









أشاد ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالمبادرة التي أطلقها جهاز حماية المستهلك تحت شعار " اسبوع صديق المستهلك" والتي تهدف للمساهمة في تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين و تقديم أعلى مستوى من الخدمة للعملاء ، وذلك تماشيا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية في الاهتمام بمشاكل المواطنين والعمل على حلها.





وأضاف العربي ، أن خدمة ما بعد البيع تعد من أهم المعايير التي يختار بها المستهلك المنتج الذي يحتاجه و مدى استجابة الشركات المقدمة المنتج لخدمة وشكاوي عملائها ، معربا عن سعادته بمشاركة مجموعة العربي في تلك المبادرة ودفعها باسطول من قوافل خدمة الصيانة المتنقلة في 12 محافظة ، موضحا أن تلك القوافل تتواجد الان في محافظات القاهرة ، الاسكندرية ، كفر الشيخ ، القليوبية ، المنصورة ، بورسعيد ، بني سويف، أسوان ، الفيوم ، بني سويف ، المنيا ، اسيوط ، قنا ، ومحافظة أسوان. وتستمر في تقديم الخدمة للمستهلك حتى انتهاء موعد المبادرة يوم 29 من الشهر نفسه







