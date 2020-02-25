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د. حماد عبدالله يكتب: "عزبة العنب" كفر الخنازير!!

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:41 ص
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د. حماد عبدالله
د. حماد عبدالله
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ماذا تعني هذه العبارة هل هي مجازاً ، تعبيراً عن حالة الوباء التي داهمت العالم وأصابتنا إصابة مباشرة نتيجة حرية الإنتقال بين دول العالم ؟

أم هي عبارة للتدليل علي أن هناك مناطق في مصر مازالت تسمي بالسائد فيها من أساليب للحياة وسلوكيات السكان ؟ لا أعلم بالضبط لكن ما أعلمه أن "عزبة العنب" وكفر الخنازير هي منطقة بمحافظة الإسكندرية ، أخرجت لنا مساويء بيئية لاحصر لها  كما أنها خارج خريطة الإهتمام العمراني في مصر مثلها مثل "زرزارة فى بورسعيد " ، عزبة خير الله في القاهرة عشرات ومئات بل آلاف من المناطق الغير إنسانية ، وغير أدمية مازالت تعيش بيننا أو بمعني أصح نعيش حولها وللأسف الشديد لا نتوقع ولا نحسب لها وللأضرار البالغة التي سوف تصيبنا ، كما أصابت سكان هذه المناطق في لحظة سوادء، ندعو الله أن لا تأتي أبداً ، قبل أن تمتد أيادينا ، لإنقاذ هذه المناطق أولاً مما تعانية من إهمال ، وثانياً لتغيير تلك الأسماء الغير حضارية والغير إنسانية ، والغير معبرة عما يعيش فى هذه المناطق (مستقبلاً) فإسم عزبة العنب كفر الخنازير لا يمكن أن نحافظ عليها كأثر أو تراث شعبي ، فهي أن دلت علي شيء فإنها تدل علي 

أهمالنا الجسيم ، وإستهتار المسئولين المحليين في حقبات زمنية متتالية، لكي تظل هذه ( العزب ) والكفور تحمل تلك الأسماء ( العاهات )  وكذلك السمات( القذرة)وأيضاً المستوي الغير أدمي في مخرجات هذه المناطق ، ولعلني قد كتبت في هذا الموضوع حينما تعرض الزميل عمرو الليثي في أحد برامجه بالتليفزيون المصري لبعض هذه المناطق وكيفية الحياة فيها ولهؤلاء البشر الذين تخرجوا من تلك البيئات . 

وقد طالبت بضرروة التحرك الأهلي بجانب الحكومة للقضاء علي تلك الوصمة التي لصقت في جبين الوطن ، ولعلني بدراسة هذه المناطق من ناحية السكان ، وجدت بأن علي سبيل المثال بأن كفر العنب " عزبة الخنازير " تخرج منها ويشارك في المجتمع المدني ، مسئولين في الخدمة حتي اليوم (بدرجة محافظ ) نعم هناك أحد أبناء هذا الكفر "محافظ" ولم يتحرك ويمد يدة لإنقاذ بيئته أو حتي بقايا أهله من تلك المنطقة ، بل هذا المحافظ الذي نال وظيفته كمكافأة نهاية خدمة راح يعمل في أهم مناطق مصر وأكثرها أملا في جلب الإستثمار وتطوير آليات الحياة فيها ؟ 

ولعل وبفحص التصريحات الإدارية الصادرة من هذا المحافظ وربطها بالبيئة القادم منها ، وكذلك تناسية لأهله وجيرانه وأقاربة في "كفر الخنازير"جعلني أضع يدي علي قلبي لمنطقة مسئوليته الوظيفية ربنا يستر! 
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