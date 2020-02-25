هونج كونج تمدد تعليق الدراسة حتى 20 أبريل

قالت سلطات المركز المالي الآسيوي، اليوم الثلاثاء، إن هونج كونج مددت تعليق المدارس حتى 20 أبريل على الأقل لاحتواء انتشار الفيروس التاجي مع ارتفاع حالات الإصابة بالمرض خارج الصين، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



وقال وزير التعليم في المدينة كيفن يونج إنه سيتم تعليق الدروس إلى ما بعد عطلة عيد الفصح، وأن 20 أبريل هو أول موعد للعودة. كان من المقرر أن يعود الطلاب إلى الدروس في السابق في 16 مارس.



واضاف يونج: "بما أن فيروس كورونا لم يظهر أي علامات على الوفاة، فقد قرر مكتب التعليم أن جميع المدارس في هونج كونج سوف تمدد فترة التعليق"، موضحا أن الموعد المحدد للاستئناف سيتم تقييمه لاحقًا.



وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أدى فيه هذا المرض إلى وفاة ما يقرب من 2700 شخص في الصين وانتشاره إلى المزيد من البلدان في جميع أنحاء العالم بما في ذلك إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية.



لقد تحولت العديد من المدارس في هونغ كونغ بالفعل إلى التعلم عبر الإنترنت والدروس عن طريق الاتصال الهاتفي عبر المؤتمرات، مع تقديم مهام على أساس يومي أو أسبوعي.



وقال يونج إن طلاب المرحلة الثانوية سيستمرون في اجتياز معظم اختباراتهم وفقًا للجدول الزمني اعتبارًا من 27 مارس، مع تأجيل بعض المواد بما في ذلك الموسيقى والتربية البدنية حتى مايو.



يوجد فى المنطقة الصينية 81 حالة مؤكدة من الفيروس، وأبلغت عن وفاة شخصين حتى الآن.

