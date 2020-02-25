Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكويت تعلن إصابة 8 حالات بفيروس كورونا جميعهم قدموا من إيران

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:47 ص
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الكويتية، صباح اليوم الثلاثاء، إصابة 8 حالات بفيروس كورونا إلى 8 حالات جميعهم قدموا من إيران حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

                               

وقد أفادت وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، بلأن الإدارة العامة للطيران المدني، أوقفت قبل يومين جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم الإيرانية.

 

ومنعت السلطات الكويتية، القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت ممن كانوا موجودين في إيران خلال الأسبوعين الماضيين.

Advertisements

أخبار تهمك

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس اتحاد الكرة عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ حوالي 19 ساعة

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

مقتل سيدة على يد زوجها بالجيزة.. والسبب صادم

منذ حوالي 3 ساعات

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء.. أمطار متوسطة إلى غزيرة

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ يوم

عاجل.. تعليق صادم من القاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ يوم

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ يوم

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:27 ص

رئيس اتحاد الكرة عن شيكابالا:"يجب شطبه"

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

11:13 م

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

03:30 ص

مقتل سيدة على يد زوجها بالجيزة.. والسبب صادم

07:26 ص

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status