الكويت تعلن إصابة 8 حالات بفيروس كورونا جميعهم قدموا من إيران

أعلنت السلطات الكويتية، صباح اليوم الثلاثاء، إصابة 8 حالات بفيروس كورونا إلى 8 حالات جميعهم قدموا من إيران حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أفادت وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، بلأن الإدارة العامة للطيران المدني، أوقفت قبل يومين جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم الإيرانية.

ومنعت السلطات الكويتية، القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت ممن كانوا موجودين في إيران خلال الأسبوعين الماضيين.