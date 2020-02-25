Advertisements
Advertisements
Advertisements

أردوغان يعلن مقتل جنديين تركيين في ليبيا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:40 ص
Advertisements
مقتل جنود أتراك
مقتل جنود أتراك
وكالات
Advertisements

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين تركيين في ليبيا، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.


وفي وقت سابق، أفادت مصادر عسكرية ليبية، بمقتل عدد من الجنود الأتراك في قصف للجيش الليبي بطرابلس.

                                                

وأشارت المصادر العسكرية الليبية، إلى أن الجنود الأتراك القتلى من رتب عليا، وتم نقل جثامينهم إلى أنقرة فجرًا.

 

وقد أرسل أردوغان مرتزقة مسلحة من سوريا إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، مما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع في ليبيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقتل جنديين ليبيا جنود أتراك أردوغان

أخبار تهمك

مقتل سيدة على يد زوجها بجيزة.. والسبب صادم

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء.. أمطار متوسطة إلى غزيرة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 16 ساعة

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعليق صادم من القاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس اتحاد الكرة عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 23 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ يوم

بسبب سوء الأحوال الجوية.. مجلس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:27 ص

رئيس اتحاد الكرة عن شيكابالا:"يجب شطبه"

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

11:13 م

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

03:30 ص

مقتل سيدة على يد زوجها بجيزة.. والسبب صادم

07:26 ص

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status