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أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 25-2-2020.. الحديد يبدأ من 10000جنيه للمستهلك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:20 ص
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أسعارالحديد اليوم
أسعارالحديد اليوم
الفجر الاقتصادي
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أسعار الحديد اليوم  الثلاثاء 25-2-2020

شهدت أسعار الحديد اليوم حالة من الاستقرار في الأسوق المصرية ، وذلك في جميع الشركات المصنعة للحديد.

ومن خلال التقرير التالي نستعرض أعلى وأقل سعر طن للحديد ، ولابد من الأخذ في الإعتبار مدي الإختلاف في  الأسعار من محافظة لأخرى، حيث يزيد سعر الطن بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات البعيدة عن مواقع التصنيع.

أسعار الحديد 

أسعار حديد عز..سعر الطن  10000 جنيه.

أسعار حديد المصريين .. سعر الطن 10000 جنيه .

أسعار حديد بشاي.. سعر الطن  9800 جنيه.

أسعار حديد العتال.. سعر الطن 9900 جنيه.

أسعار حديد عطية .. سعر الطن  9900 جنيه.

أسعار حديد سرحان .. سعر الطن 9900 جنيه.

أسعار حديد الكومي .. سعر الطن 9800 جنيه.

أسعار حديد المراكبي.. سعر الطن  9850 جنيه.

أسعار حديد المعادي.. سعر الطن 9850 جنيه.

أسعار حديد العشري .. سعر الطن 9850 جنيه.

أسعار حديد بيكانو .. سعر الطن  9850 جنيه.

أسعار حديد الجيوشي .. سعر الطن  9850 جنيه

أسعار حديد مصر ستيل .. سعر الطن  9850 جنيه

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