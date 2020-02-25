أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 25-2-2020.. الحديد يبدأ من 10000جنيه للمستهلك









أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 25-2-2020





شهدت أسعار الحديد اليوم حالة من الاستقرار في الأسوق المصرية ، وذلك في جميع الشركات المصنعة للحديد.





ومن خلال التقرير التالي نستعرض أعلى وأقل سعر طن للحديد ، ولابد من الأخذ في الإعتبار مدي الإختلاف في الأسعار من محافظة لأخرى، حيث يزيد سعر الطن بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات البعيدة عن مواقع التصنيع.





أسعار الحديد



