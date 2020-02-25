رئيس حماية المستهلك: مؤسسات الدولة تهتم بمشاكل المواطنين

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مبادرة "أسبوع صديق المستهلك"، تأتي استكمالا للمبادرات التي أطلقها الجهاز وتستهدف حل مشاكل المواطنين.



وأشار "عبدالمعطي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك أكثر من 100 شركة من أطراف المنظومة الاستهلاكية بما فيهم شركات الغاز والكهرباء والمياه ممثلة في المبادرة.



وأضاف، أن مؤسسات الدولة تهتم بمشكلات المواطنين تنفذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفا عمل الجهاز في حل مشاكل المواطنين بـ"خلية النحل"، منوها بأنهم يتواصلون مع المواطن للتأكد من حل مشكلته.

