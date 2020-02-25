أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 25-2-2020..أخر تطورات العملة الأجنبية





أسعار العملات اليوم الثلاثاء25-2-2020





استقرت اسعار العملات اليوم الثلاثاء 25-2-2020 في البنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، وتشهد أسعار العملات حالة من التذبذب خلال الفترة الماضية ، حيث ترتفع تارة وتنخفض تارة أخري وذلك أمام الجنيه المصري، و سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى بالبنك الأهلي نحو 20.27 جنيه للشراء، 20.5 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه حوالي 16.74 جنيه للشراء، 16.90 جنيه للبيع.









وحرصاً علي المتابعة اللحظية لجميع أسعار العملات ننشر اخر تحديثات أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي والتي جاءت على النحو التالي:





أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم





سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.53 جنيه للشراء، 15.63 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 16.74 جنيه للشراء، 16.90 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 20.27 جنيه للشراء، 20.5 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع

،و سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم 53.6 جنيه للشراء، و53.9 جنيه للبيع.











