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أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 25-2-2020..أخر تطورات العملة الأجنبية
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:02 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات اليوم الثلاثاء25-2-2020
استقرت اسعار العملات اليوم الثلاثاء 25-2-2020 في البنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، وتشهد أسعار العملات حالة من التذبذب خلال الفترة الماضية ، حيث ترتفع تارة وتنخفض تارة أخري وذلك أمام الجنيه المصري، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى بالبنك الأهلي نحو 20.27 جنيه للشراء، 20.5 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه حوالي 16.74 جنيه للشراء، 16.90 جنيه للبيع.
وحرصاً علي المتابعة اللحظية لجميع أسعار العملات ننشر اخر تحديثات أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي والتي جاءت على النحو التالي:
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.53 جنيه للشراء، 15.63 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 16.74 جنيه للشراء، 16.90 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 20.27 جنيه للشراء، 20.5 جنيه للبيع.
وسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع
،و سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم 53.6 جنيه للشراء، و53.9 جنيه للبيع.
أسعار العملات اليوم في السوق السوداء
إنخفضت أسعار العملات في السوق السوداء بالتزامن مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، فمنذ قرار تعويم الدولار والذي جاء من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 16.35 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 16.45 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.35 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.40 جنيه
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