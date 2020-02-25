رامي صبري مطلوب على جوجل بعد فضيحة الزمالك

تصدر رامي صبري الطلب على محرك البحث جوجل على خلفية أحداث مباراة الأهلي والزمالك، التي كان مقرر لها ليلة أمس الإثنين، وغاب الفريق الأبيض عن المباراة، ورفض الذهاب إلى الملعب.





رامي صبري الزملكاوي





وينتمي رامي صبري تشجيعيًا إلى فريق الزمالك، الذي رفض التوجه إلى "استاد القاهرة الدولي"، مخالفًا اللوائح والأعراف، وضاربًا بكل القوانين عرض الحائط، في ظل تواجد النادي الأهلي وطاقم التحكيم على أرضية الملعب.





رامي صبري يعتزل التشجيع





وأعلن رامي صبري أنه لن يشجع نادي الزمالك مرة أخرى على خلفية الأحداث المعيبة التي صدرت من أبناء ميت عقبة، ورفض رئيسه مرتضى منصور خوض اللقاء، حتى لا يرد الأهلي اعتباره، وخوفًا من التعرض لهزيمة، وهو ما وضح للجميع.





رامي صبري يتنصل من الزمالك





وكتب رامي صبري في تدوينة له على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، قال فيها: "بعتزل تشجيع الزمالك".





هجوم كبير على رامي صبري





وتعرض رامي صبري لهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل التواصل الاجتماعي، وتعليقات سباب وشتائم، ولاسيما من قبل جماهير الزمالك، ليخرج رامي صبري بمنشور جديد يعلن فيه تراجعه عن قراره.





رامي صبري يعود عن قراره





وعاد رامي صبري عن قراره بمنشور جديد على "إنستجرام"، أعرب فيه عن عشقه لنادي الزمالك وفخره بتشجيعه، مبررًا ما قاله بالأمس أنه انفعل لعدم خوض فريقه اللقاء، كاشفًا عن رغبته في لعب الماتش من أجل تحقيق الفوز على الأهلي مرة أخرى.











