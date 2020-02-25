البداية في مايو.. تفاصيل برنامج "التنظيم بعد الولادة" بالمستشفيات

كشفت الدكتورة سحر السنباطي، عن تفاصيل إطلاق برنامج "التنظيم بعد الولادة" بمستشفيات الوزارة في مايو المقبل، موضحة أن هناك سيدات لا ينظمن الحمل، ويحملن بعد فترة قصيرة من الولادة، ومن ثم فأن هذه المبادرة تستهدف تنظيم تلك الجزئية.



وقالت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء: إنه لو خرجت السيدة من المستشفى بعد الولادة من دون استخدام وسيلة تنظيم الأسرة، قد يحدث حمل غير مخطط، ومن ثم لا يكون هناك فترات مباعدة بين الطفل والآخر.



وأضافت أن البرنامج يستهدف التحدث مع السيدة في أثناء فترة متابعة الحمل عن وسيلة تنظيم الأسرة المناسبة، ويقدم مشورة لها عن أهمية تنظيم الأسرة، وأن البرنامج يستهدف الحفاظ على صحة المرأة.

