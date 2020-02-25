تحديد موعد طرح فيلم أكشاي كومار الجديد.. تعرف عليه



وحسبما ذكر موقع إنديا توداي، فإن الثلاثي أعلنوا رسميا عبر صفحاتهم على موقع تويتر عن أن الفيلم سيطرح في صالات العرض بحلول يوم 24 من شهر مارس المقبل.



ويقدم الفيلم قصة عدد من رجال الشرطة الهندية الذين يسعون لمناصرة القانون في مواجهة الطغاة من ملاك الأراضي بقرى الهند التي يهيمن عليها الإقطاعيين.



كما تم تحديد اليوم الثاني من شهر مارس المقبل، ليكون الموعد الرسمي لطرح الإعلان الترويجي الاول للفيلم.



كان يترقب عشاق النجم أكشاي كومار، موعد طرح فيلمه المرتقب Sooryavanshi، الذي يجمع للمرة الأولى بينه وبين كل من النجم رانفير سينغ والنجم أجاي ديفجان.