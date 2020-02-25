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مايلي سايرس تعود للحفلات الغنائية في مارس المقبل

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:02 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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تستعد النجمة المثيرة للجدل مايلي سايرس للعودة من جديد لإحياء حفلات غنائية بعد شهور ازمة إنفصالها عن زوجها السابق ليام هيمسورث.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن مايلي كشفت عن تفاصيل حفلها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل، بذكرها أن الحفل سيكون في يوم 13 من شهر مارس المقبل.

وسيقام الحفل على هامش سباقات سيارات فورمولا 1، التي تحتضنها المدينة الاسترالية ميلبورن، وذلك بملعب Lakeside.

وسيشارك في الغناء بالحفل عدد من المطربين الصاعدين أبرزهم المغنية lil nas x، ودي جاي "سيب فونتاين".
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