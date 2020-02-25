روبرت باتنسون يظهر في لقطات جديدة من تصوير فيلم The Batman



ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورا لروبرت، وهو يقود دراجة نارية تحمل شعار الوطواط في مقدمتها، وذلك بأحد مواقع التصوير الخارجي بمدينة جلاسجو.



وأثير جدل حول تصميم زي الوطواط الجديد الذي سيظهر به روبرت باتينسون، كونه مختلف تماما عن زي الوطواط الذي سبق وأن ظهر به النجم بن أفيلك حين جسد الشخصية.



وأوضحت الصحيفة أن على عكس إفلام بن أفيلك، ستدور أحداث فيلم روبيرت باتنسون في المرحلة العمرة المبكرة من قصة the batman.



عاد النجم روبرت باتنسون للظهور في لقطات جديدة، بزي الرجل لوطواط، ضمن بروفات ما قبل تصوير الفيلم واختباره لبدلة الوطواط الجديدة.