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ألبوم جاستن بيبر الجديد يعتلي قائمة "بيلبورد" Top 200

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:00 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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نجح ألبوم النجم الكندي الشاب جاستن بيبر، changes في الوصول لقمة قائمة مجلة بيلبورد لأكثر 200 ألبوم تحقيقا للمبيعات على مستوى العالم.

وذلك بعد 10 أيام فقط من طرحه بيوم عيد الحب منتصف فبراير الجاري، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، وقد ضم مجموعة مميزة من الأغنيات.

وطرح جاستن أغنيتان من الألبوم بطريقة الفيديو كليب، هما أغنية yummy التي حققت نسب مشاهدة تقترب من 300 مليون مشاهدة، وأيضا أغنية intentions.

وبذلك يكون ألبوم changes، هو الألبوم الغنائي السابع لجاستن بيبر الذي يتصدر قائمة top 200 بمجلة بيلبورد على مدار تاريخه.
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