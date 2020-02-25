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أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 25-2-2020 .. "الضاني" بـ 145 جنيه
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:47 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار اللحوم في محلات الجزارة
واصلت أسعار اللحوم استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-2 -2020 ، استقرارا بمحلات الجزارة بالقاهرة ، وذلك طبقاً لما جاء بشعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة حيث شهدت أسعار اللحوم تراجعاً كبيراً بالفترة الأخيرة بعد ماوجه وزير التموين بعض الإنذارات لضبط أسعار اللحوم في السوق .
أسعار اللحوم اليوم االثلاثاء 25-2-2020
سجل سعر اللحوم الكندوز بين 110وحتى 130جنيها للكيلو، وسعر اللحم المفروم من 100-130 جنيها ،السجق 100-125 جنيها، وتراوحت اسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها ، وأسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيها، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 120 و حتى 145جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها،
أسباب تراجع أسعار اللحوم
ولقيت أسعار اللحوم كثيراً من التراجعات خلال الفترة الأخيرة ، بعد توجيهات المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضبط اسعار السلع لضمان حصول المواطنين على اللسه بأسعار تناسبهم وشهدت أسعار اللحوم انخفاضا ملحوظاً عقب عيد الأضحى المبارك وذلك بعد انخفاض أسعار العجول خلال موسم عيد الأضحي بنسبة تقترب من الـ10 % بسبب زيادة المعروض فى الأسواق من العروض بفضل زيادة الانتاج والسياسات التى انتهاجتها الدولة من اجل خفض الأسعار فى الأسواق .
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