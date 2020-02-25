أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 25-2-2020 .. "الضاني" بـ 145 جنيه









أسعار اللحوم في محلات الجزارة





واصلت أسعار اللحوم استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-2 -2020 ، استقرارا بمحلات الجزارة بالقاهرة ، وذلك طبقاً لما جاء بشعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة حيث شهدت أسعار اللحوم تراجعاً كبيراً بالفترة الأخيرة بعد ماوجه وزير التموين بعض الإنذارات لضبط أسعار اللحوم في السوق .





أسعار اللحوم اليوم االثلاثاء 25-2-2020





سجل سعر اللحوم الكندوز بين 110وحتى 130جنيها للكيلو، وسعر اللحم المفروم من 100-130 جنيها ،السجق 100-125 جنيها، وتراوحت اسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها ، وأسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيها، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 120 و حتى 145جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها،





أسباب تراجع أسعار اللحوم



