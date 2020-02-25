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هكذا سخر كريم عبد العزيز من انسحاب نادي الزمالك من مبارته أمام الأهلي
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:49 ص
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هبة أحمد
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سخر الفنان كريم عبد العزيز من انسحاب نادي الزمالك من المباراة التي كان من المفترض إقامتها أمس مع النادي الأهلي،نظرًا لسوء الأحوال الجوية،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".
نشر كريم صورة له من أحد أفلامه، وعلق على الصورة قائلاً:"هو الطريق كان زحمة ولا الأتوبيس عطل فجأة ؟؟".
وفي سياق آخر، يصور الفنان كريم عبد العزيز حاليًا مشاهده في فيلم "كيرة والجن"، والفيلم مأخوذ عن رواية "1919"، للكاتب أحمد مراد، وهو بطولة كريم عبد العزيز،سيد رجب،أحمد عز،هند صبرى،من إخراج مروان حامد، إنتاج سينرجي.
ويتناول الفيلم حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة ١٩١٩، حيث يرصد واقع المجتمع المصري خلال فترة الاحتلال الإنجليزي، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.
نشر كريم صورة له من أحد أفلامه، وعلق على الصورة قائلاً:"هو الطريق كان زحمة ولا الأتوبيس عطل فجأة ؟؟".
وفي سياق آخر، يصور الفنان كريم عبد العزيز حاليًا مشاهده في فيلم "كيرة والجن"، والفيلم مأخوذ عن رواية "1919"، للكاتب أحمد مراد، وهو بطولة كريم عبد العزيز،سيد رجب،أحمد عز،هند صبرى،من إخراج مروان حامد، إنتاج سينرجي.
ويتناول الفيلم حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة ١٩١٩، حيث يرصد واقع المجتمع المصري خلال فترة الاحتلال الإنجليزي، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.
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