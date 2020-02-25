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تايلاند تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:47 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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صرح مسؤول صحي رفيع المستوى، بأن تايلاند أكدت حدوث إصابتين جديدتين من فيروس كورونا، مما رفع عدد الإصابات في البلاد إلى 37 حالةن وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال سوخوم كانشانابيمي السكرتير الدائم لوزارة الصحة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الحالتين الجديدتين من الرعايا التايلانديين.

وقال سوخوم، إن المريضة تبلغ من العمر 31 عامًا، واحد افراد عائلتها لديه تاريخ في السفر من الصين، مضيفًا أن المسؤولين يحققون مع بقية أفراد العائلة. واضاف ان المصاب "الثاني، 29 عام، وهو سائق للسياح الصينيين".

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فيروس كورونا تايلاند

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