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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-2-2020 .. جرام الذهب "البندقي" بـ 829 جنيه

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:22 ص
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سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-2-2020

ارتفع سعر الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 25-2-2020 ، حيث وصل سعر الذهب عيار 21  الي 725 جنيه للجرام الواحد، بعد ماشهد موجة إرتفاع قوية بتعاملات الأمس وصلت الي زيادة حوالي 19 جنيه علي الجرام الواحد ولكل الأعيرة ، وسجل سعر “الذهب بندقي” نحو 826 جنيه للجرام الواحد ، حيث أن هذا الإسم وهو اللقب الشعبي لذهب عيار 24  ، و يشهد سعرالذهب بعض التفاوت من محل إلى آخر، بقيمة تتراوح ما بين جنيه واحد أو جنيهين  


أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 829 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 725 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر  621 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,800 جنيهًا




متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري


الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 830 جنيه     

 53 $

سعر الذهب عيار 22

 661 جنيه

 48.3 $

اسعار الذهب عيار 21

726جنيه

46.6 $

اسعار الذهب عيار 18

 623.1جنيه

39.9 $

سعر الذهب عيار 14

484.6 جنيه

31 $

سعر الذهب عيار 12

415.جنيه

26.6 $

سعر الذهب عيار 9

311.5جنيه

19.9 $

اسعار أوقية الذهب

25,837 جنيه

1,644 $

اسعار جنيه الذهب

5,816 جنيه

372.8 $

اسعار كيلو الذهب

830.7 جنيه

53.2 $

 


 العوامل المؤثرة على سعر الذهب في مصر

هناك علاقة عكسية بين سعر الذهب وسعر الدولار ، حيث يتأثر سعر الذهب في مصر تبعاً لتغير سعر الدولار في البنوك الرسمية، وكذلك براميل النفط والبورصات العالمية، كذلك حالة العرض والطلب على المعدن الأصفر، حيث أنه من الطبيعي أن يزداد سعر أي سلعه عند زيادة الطلب عليها، .

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة

توقع بعض خبراء الإقتصاد  ثبات سعر الذهب في مصر من الاَن وحتى عيد الأضحى المبارك لكثرة  المناسبات والزواج والأفراح في هذه الفترة من كل عام والتي تتوج دائما بالهدايا الذهبية ، كما توقع الخبراء أيضاً أن  ثم سعرالذهب لينخفض مرة أخرى بعد عيد الأضحى المبارك ومن المتوقع أن يصل سعر الجرام عيار 21 بعد انخفاضه إلى 600 جنيه
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