رامي صبري يعتزل تشجيع "الزمالك" لعدم احترامه للجماهير

قام المطرب رامي صبري، أمس الإثنين، بالإعلان عن اعتزاله تشجيع نادي الزمالك لعدم احترامه للجماهير، وانسحابه من مباراة النادي الأهلي.





وأعرب اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، عن أسفه لانسحاب الفريق الأول لنادي الزمالك من مباراة القمة 119 أمام الأهلي، الاثنين، ضمن مباريات الدوري الممتاز.





وكتب اتحاد الكرة على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "نأسف لهذا المشهد.. وستطبق اللائحة".



