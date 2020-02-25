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تايوان تمرر حزمة بقيمة 2 مليار دولار لانعاش الاقتصاد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:39 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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وافق البرلمان التايواني على حزمة بقيمة 60 مليار دولار تايواني (2 مليار دولار) اليوم الثلاثاء للمساعدة في التخفيف من آثار تفشي فيروس كورونا على اقتصادها الذي يعتمد على التصدير، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

تتضمن الحزمة قروضًا للشركات الصغيرة وحتى القسائم للإنفاق على الطعام في الأسواق الليلية.

خفضت تايوان، التي تعد الصين أكبر شريك تجاري لها، تقديراتها للنمو الاقتصادي لعام 2020 هذا الشهر، حيث يهدد التفشي بضرب اقتصادها، الذي يعد جزءًا رئيسيًا من سلسلة الإمداد العالمية للإلكترونيات.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحصول على 2.5 مليار دولار من الكونجرس لمكافحة وباء فيروس كورونا، وتدرس الجيوش الأمريكية والكورية الجنوبية تقليص التدريبات المشتركة مع انتشار الفيروس في أوروبا والشرق الأوسط.

تكثف البلدان في جميع أنحاء العالم جهودها لمنع وباء الفيروس الشبيه بالإنفلونزا الذي نشأ من الصين في أواخر العام الماضي وأصاب الآن أكثر من 80.000 شخص، أي أكثر بعشر مرات من فيروس كورونا السارس.

وقال البيت الأبيض إنه ستذهب أكثر من مليار دولار من ميزانية الفيروسات المطلوبة نحو تطوير لقاح، بينما سيتم استخدام أموال أخرى لعلاجات طبية وتخزين معدات الوقاية الشخصية مثل الأقنعة.

قال الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي يوم الإثنين إنهما قد يخفضان التدريب المشترك بسبب المخاوف المتزايدة بشأن انتشار فيروس كورونا، في واحدة من أولى العلامات الملموسة لتداعيات الفيروس على الأنشطة العسكرية الأمريكية العالمية.

جاء الكشف خلال زيارة قام بها وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونغ كيونغ دو للبنتاغون، والذي أقر عقب محادثاته مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بأن 13 جنديًا كوريًا جنوبيًا أثبتت إصابتهم بالفيروس.

وقال جيونج في مؤتمر صحفي "نعتبر هذا الموقف خطيرا" مضيفا أنه علق الإجازات العسكرية والإجازات خارج القاعدة. واضاف "لقد حددنا حركتهم في جميع أنحاء البلاد".
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا تايوان

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