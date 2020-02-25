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كوريا الجنوبية تطلق اختبار فيروس كورونا الشامل

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:34 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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تهدف كوريا الجنوبية إلى اختبار أكثر من 200 ألف عضو في كنيسة كانت مركز زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بينما تعهدت الولايات المتحدة بمبلغ 2.5 مليار دولار لمكافحة هذا المرض، حيث ينتشر بسرعة خارج حدود الصين إلى أوروبا والشرق الأوسط، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

تكثف البلدان في جميع أنحاء العالم جهودها لمنع وباء الفيروس الشبيه بالإنفلونزا الذي نشأ من الصين في أواخر العام الماضي وأصاب الآن أكثر من 80.000 شخص، أي أكثر بعشر مرات من فيروس كورونا السارس.

حثت الحكومة اليابانية الناس على العمل عن بُعد لوقف انتشار الفيروس التاجي، وأفادت وسائل الإعلام في هونج كونج أن المدارس في المركز المالي الآسيوي ستبقى مغلقة لمدة شهر آخر.

وقال البيت الأبيض إنه سيتم تخصيص أكثر من مليار دولار لتطوير لقاح، مع تخصيص أموال أخرى للعلاج وتخزين معدات الوقاية الشخصية مثل الأقنعة.

قال الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي يوم الإثنين إنهما قد يخفضان التدريب المشترك بسبب المخاوف المتزايدة بشأن انتشار فيروس كورونا، في واحدة من أولى العلامات الملموسة لتداعيات الفيروس على الأنشطة العسكرية الأمريكية العالمية.

جاء الكشف خلال زيارة قام بها وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج دو للبنتاغون، والذي أقر عقب محادثاته مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بأن 13 جنديًا كوريًا جنوبيًا ثبتت إصابتهم بالفيروس.

قال الجيش الأمريكي إن امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا في كوريا الجنوبية أثبتت إصابتها بالفيروس قد قامت مؤخرًا بزيارة قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة دايجو جنوب شرق البلاد. كانت هذه هي أول إصابة مرتبطة بالقوات الأمريكية في كوريا، والتي تضم حوالي 28500 جندي أمريكي في شبه الجزيرة.

كوريا الجنوبية - التي لا تزال في حالة حرب من الناحية الفنية مع كوريا الشمالية المسلحة نوويًا - لديها أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس في آسيا خارج الصين وأبلغت عن وفاتها التاسعة و60 حالة جديدة اليوم الثلاثاء، ليصبح المجموع 893 حالة.

ومن بين الحالات الجديدة، كانت 16 حالة في مدينة دايجو جنوب شرق البلاد، حيث توجد كنيسة في وسط تفشي المرض، و33 حالة من مقاطعة شمال جيونج سانج، على حد قول مسؤولي الصحة.

وقد وافقت كنيسة شينتشونجي على تزويد السلطات بأسماء جميع أعضائها في كوريا الجنوبية، والتي تقدرها وسائل الإعلام بحوالي 215 الف شخص.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن الحكومة ستجري اختبارات فيروس كورونا على جميع الأعضاء "في أقرب وقت ممكن" بمجرد الحصول على المعلوماتن مضيفا انه "من الضروري اختبار جميع أعضاء الكنيسة من أجل احتواء انتشار الفيروس وتخفيف القلق العام".

وقال نائب وزير الصحة كيم كانغ ليب إن الأولوية تتمثل في اختبار حوالي 1300 من أعضاء كنيسة دايجو البالغ عددهم 9200 والذين تظهر عليهم الأعراض، والتي قال إنها ستكتمل بحلول يوم الأربعاء. وأضاف أن السلطات تأمل في استقرار الوضع في دايجو خلال أربعة أسابيع.

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الاثنين إنه يجب على الأمريكيين تجنب كل السفر غير الضروري إلى كوريا الجنوبية بسبب تفشي الفيروس التاجي.

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