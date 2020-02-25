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الفيضانات تضرب العاصمة الإندونيسية للمرة الثانية هذا العام

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:26 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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تسببت الأمطار الغزيرة في غمر العاصمة الإندونيسية بالفيضانات، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة أجزاء كبيرة من المدينة بالشلل حيث استخدم عمال الإنقاذ قوارب للتنقل في الشوارع التي تحولت إلى ممرات مائية غامضة اللون لإيصال الناس إلى بر الأمان، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وربطت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية هطول الأمطار بالأعاصير المدارية التي تسببت في سوء الأحوال الجوية إلى الأجزاء الجنوبية من الأرخبيل. كما حذرت من موجات عالية في البحار جنوب جزيرة جاوة.

وقال حاكم جاكرتا أنيس باسويدان إنه تأثر أكثر من 200 حي بالفيضانات. وقال للصحفيين "نحن نركز على التخفيف. لقد أعددنا جميع الموارد المطلوب نشرها"، مضيفًا أن مراكز الإخلاء قد أقيمت بالمرافق الصحية.

تعد جاكرتا المنخفضة والمناطق المحيطة بها موطن لأكثر من 30 مليون شخص وعرضة للغاية للفيضانات.

في بداية العام، تعرضت المدينة لأشد أمطار غزيرة منذ بدء السجلات، مما تسبب في فيضانات أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصًا وتشريد حوالي 175 الف اخرين.

وقال متحدث باسم وكالة التخفيف من الكوارث إنه من السابق لأوانه تقييم عدد النازحين أو حجم الأضرار التي تسببت بها فيضانات الثلاثاء. وقال المتحدث أجوس ويبوو إن الجيش والشرطة سيساعدان في إنقاذ الناس.

وقالت وكالة البحث والإنقاذ بجاكرتا على موقع تويتر إن فرقها تساعد الناس في غرب وشرق المدينة.

ونشرت مقاطع فيديو تُظهر نساء وأطفال يتم نقلهم على متن قارب مطاطي، وحذرت الشرطة من إغلاق الطرق وتعطيل القطارات.

قالت شركة الكهرباء الحكومية بيروشان ليستريك نيجارا (PLN) أن التيار الكهربائي أغلق بأكثر من 1600 محطة فرعية لضمان السلامة.
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وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية الفيضانات تضرب العاصمة الإندونيسية التيار الكهرباء

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