Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأجيل بطولة العالم لتنس الطاولة في كوريا الجنوبية بسبب مخاوف من كورونا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:21 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
تأجلت بطولة العالم لتنس الطاولة في كوريا الجنوبية الشهر المقبل حتى يونيو بسبب مخاوف صحية حيث تصارع الدولة الواقعة في شرق آسيا مع ظهور فيروس كورونا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

قال المنظمون، اليوم الثلاثاء، إن الحدث كان من المقرر عقده في الفترة من 22 إلى 29 مارس في مدينة بوسان الجنوبية ولكن سيتم تأجيله مؤقتًا إلى 21-28 يونيو.

وقال الاتحاد الدولي للتنس في بيان "بالنظر إلى حالة عدم اليقين والتغير في جمهورية كوريا وسط اندلاع COVID-19 في جميع أنحاء البلاد، فقد تم اتخاذ القرار بصحة وسلامة اللاعبين والمسؤولين والمشجعين كأولوية قصوى".

تكافح السلطات الصحية في كوريا الجنوبية موجة من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة التي وصلت إلى 893 حالة اليوم الثلاثاء. ومات تسعة من الفيروس في البلاد. وقد تم الإبلاغ عن عدد كبير من الحالات في بوسان، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

أصاب الفيروس أكثر من 80 الف شخص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 77 الف في الصين. ومات أكثر من 2600 شخص في مقاطعة هوبى بوسط الصين وحدها.

كان لتفشي المرض تأثير كبير على التقويم الرياضي العالمي، حيث تم إلغاء أو تأجيل مجموعة من الأحداث، وأثار أجراس الإنذار لمنظمي أولمبياد طوكيو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقاطعه هوبي فيروس كورونا تأجيل بطولة العالم لتنس الطاولة في كوريا الجنوبية

أخبار تهمك

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس اتحاد الكرة عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 5 ساعات

كلوب يدلي بتصريحات مثيرة للجدل عن برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 16 ساعة

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تعليق صادم من القاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مقتل سيدة على يد زوجها بجيزة.. والسبب صادم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 23 ساعة

بسبب سوء الأحوال الجوية.. مجلس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء.. أمطار متوسطة إلى غزيرة

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ضحايا "كورونا".. 41 حالة وفاة بالصين وإصابة أكثر من 1300 حول العالم

الصين: ارتفاع عدد مصابي "كورونا" لـ7.711 والضحايا 170

كوريا الجنوبية تمنع دخول الأجانب الذين زاروا مقاطعة هوبي

الصين.. ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ 66,492 ووفاة 1,523حالة

الصحة العالمية: لا يوجد مؤشر على حالات إصابة بفيروس كورونا في كوريا الشمالية

ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية إلى 156 حالة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:27 ص

رئيس اتحاد الكرة عن شيكابالا:"يجب شطبه"

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

11:13 م

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

03:30 ص

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

10:55 م

مقتل سيدة على يد زوجها بجيزة.. والسبب صادم

07:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status