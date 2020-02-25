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فارس الجبيلي لـ"الفجر الفني": "لا أؤيد منع المهرجانات الشعبية"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:19 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعرب الفنان فارس عن رفضه الشديد للقرار الذي أصدر من قبل نقابة المهن الموسيقية لمنع الأغاني الشعبية.

وتحدث فارس في تصريح خاص بـ"االفجر الفني" عن رأيه في منع الأغاني الشعبية، حيث قال أنه لا يتفق مع ذلك القرار، فمن وجهة نظره لابد أن تقوم نقابة المهن الموسيقية بتنظيم تلك المسألة، عن طريق منع كل من يُِقدم في أغانيه كلمات سيئة،وذلك مراعاة للأطفال التي تستمع إلى هذه الأغاني ، وأن يقوموا بمنع من لا يمتلكون أصواتًا جيدة،ومن يقبل على الغناء لابد أن يعرض الكلام على المصنفات الفنية، وأن يخضع لاختبارات ،مثلما كان يحدث معهم في الماضي، فكنا نعرض الكلام على المصنفات الفنية ، و نحصل على موافقتهم بشرط أن يكون الكلام غير مبتذل، وفي هذه الحالة، لن يقدر أحد على منعهم.

وفي سياق آخر، يشار أن آخر أعمال فارس السينمائية مشاركته في فيلم "بحبك وبموت فيك" الذي تم عرضه عام 2005،والفيلم شارك في بطولته أحمد هارون، إدوارد، مها أحمد، أميرة فتحي، حسن كامي،عبد الله مشرف،لطفي لبيب، ومن تأليف هيثم وحيد، إخراج سيد عيسوي.
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