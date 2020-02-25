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في عيد ميلادها الـ 73.. تعرف على قصة حياة فردوس عبد الحميد وأهم محطاتها الفنية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:24 ص
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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تحتفل الفنانة فردوس عبد الحميد، اليوم بعيد ميلادها وهي فنانة مصرية جسدت العديد من الأدوار السينمائية والتلفزيونية والمسرحية الناجحة.
 
ميلادها
اسمها بالكامل "الفنانة فردوس عبد الحميد محمود" ولدت في25 فبراير 1947 في محافظة الإسكندرية.

حياتها الأسرية
تزوجت مرتين من الفنان نبيل الحلفاوي والمخرج محمد فاضل ولديها من الأبناء أبناءها خالد نبيل الحلفاوي، أحمد محمد فاضل.

تعليمها
حصلت فردوس عبد الحميد، على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم التمثيل سنة 1969.

بدايتها في الفن 
بدأت فردوس عبد الحميد مشوارها الفني ف المسرح القومي، بعدين قدمها المخرج كمال الشيخ في السينما لأول مرة ف فيلم (على من نطلق الرصاص) عام( 1975) بداية شهرتها جت من مسلسل (ميزو) سنة( 1977) فردوس عبد الحميد مثلت كتير ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أشهر أعمالها (الطوق والأسورة، الحريف، في مهب الريح). ليالى الحلمية.

أهم أعمالها التلفزيونية وأسماء شخصياتها
1976 أم العروسة (فايزة)
1977 حكاية ميز (نفسية)
1979 أبنائي الأعزاء.. شكرا (صفاء)
1981 صيام صيام (فوزية)
1984 الزير سالم الجليلة
1995 أولاد الأصول
1997 زيزينيا
1999 موال الحب والغضب
2013 ربيع الغضب (فتحية)
2016 الأسطورة (توحة)
2018 الوصية ضيفة شرف (مشهد صامت واحد)

أهم أعمالها السينمائية
1975 على من نطلق الرصاص (بدرية)
1980 وتمضي الأيام (خديجة)
1986 الطوق والأسورة (حزينة)
1987 حبيبي أصغر مني (شهيرة)
1999 كوكب الشرق (أم كلثوم)

أهم أعمالها المسرحية
1972 حبيبتي شامينا
1979 الفارس والأسيرة

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الكلمات المفتاحية

فنانة فردوس عبد الحميد بروفايل

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