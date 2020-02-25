واشنطن تتعهد بتقديم مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحصول على 2.5 مليار دولار من الكونجرس لمكافحة وباء فيروس كورونا، وتدرس الجيوش الأمريكية والكورية الجنوبية تقليص التدريبات المشتركة مع انتشار الفيروس في أوروبا والشرق الأوسط، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



تكثف البلدان في جميع أنحاء العالم جهودها لمنع وباء الفيروس الشبيه بالإنفلونزا الذي نشأ من الصين في أواخر العام الماضي وأصاب الآن أكثر من 80.000 شخص، أي أكثر بعشر مرات من فيروس كورونا السارس.



وقال البيت الأبيض إنه ستذهب أكثر من مليار دولار من ميزانية الفيروسات المطلوبة نحو تطوير لقاح، بينما سيتم استخدام أموال أخرى لعلاجات طبية وتخزين معدات الوقاية الشخصية مثل الأقنعة.



قال الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي يوم الإثنين إنهما قد يخفضان التدريب المشترك بسبب المخاوف المتزايدة بشأن انتشار فيروس كورونا، في واحدة من أولى العلامات الملموسة لتداعيات الفيروس على الأنشطة العسكرية الأمريكية العالمية.



جاء الكشف خلال زيارة قام بها وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونغ كيونغ دو للبنتاغون، والذي أقر عقب محادثاته مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بأن 13 جنديًا كوريًا جنوبيًا أثبتت إصابتهم بالفيروس.



وقال جيونج في مؤتمر صحفي "نعتبر هذا الموقف خطيرا" مضيفا أنه علق الإجازات العسكرية والإجازات خارج القاعدة. واضاف "لقد حددنا حركتهم في جميع أنحاء البلاد".



فى وقت سابق من يوم الاثنين، قال الجيش الأمريكي إن امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا في كوريا الجنوبية ثبتت إصابتها بالفيروس قد قامت مؤخرًا بزيارة قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة دايجو جنوب شرق البلاد.



وقال الجيش إن المرأة، التي كانت أرملة لأحد الجنود الأمريكيين السابقين، زارت متجرا في معسكر ووكر في 12 و15 فبراير. كانت هذه هي أول إصابة مرتبطة بالقوات الأمريكية في كوريا، والتي تضم حوالي 28500 جندي أمريكي في شبه الجزيرة.



قالت القوات الأمريكية في كوريا إنها رفعت مستوى الخطر إلى "مرتفع" في جميع أنحاء البلاد. وحثت القوات الأمريكية على الحد من السفر و"توخي الحذر الشديد عند السفر للخارج ".



تمتلك كوريا الجنوبية - التي لا تزال في حالة حرب من الناحية الفنية مع كوريا الشمالية المسلحة نوويًا - أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس في آسيا خارج الصين وأبلغت عن 60 حالة جديدة اليوم الثلاثاء، مما رفع العدد الإجمالي للمرضى المصابين في البلاد إلى 893.



ومن بين الحالات الجديدة، كانت 16 حالة في مدينة دايجو جنوب شرق البلاد، حيث توجد كنيسة في وسط تفشي المرض، و33 حالة من مقاطعة شمال جيونج سانج، على حد قول مسؤولي الصحة.



قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الاثنين إنه يجب على الأمريكيين تجنب كل السفر غير الضروري إلى كوريا الجنوبية بسبب تفشي الفيروس التاجي.



وعلي صعيد اخر، قال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو إنه من السابق لأوانه الحديث عن إلغاء الألعاب الأولمبية الصيفية بطوكيو، والتي تبدأ في 24 يوليو، بسبب فيروس كورونا. اليابان لديها 850 حالة، معظمها من سفينة سياحية، وسجلت أربع وفيات.



لقد أثيرت أسئلة حول ما إذا كان ينبغي نقل الألعاب الأولمبية أو إلغاؤها، حيث قال أحد مرشحي عمدة لندن إن لندن مستعدة لاستضافة الألعاب إذا لزم الأمر.

