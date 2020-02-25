سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-2-2020 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-2-2020





تباين سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 25-2-2020 ، حيث تراجعت في بعض البنوك وارتفعت في بعض البنوك وإستقرت في باقي البنوك ، وارتفع سعر الدولار بمعدل قرشين في البنك الأهلي المصري ، حيث سجل سعر الشراء نحو 15.53 جنيه، بعدما وصل الي 15.51 جنيه بتعاملات الأمس ، ومن الملاحظ حدوث بعض التراجع التدريجي لسعر الدولارأمام الجنيه المصري خلال تعاملات شهر فبراير .





سعر الدولار في السوق السوداء





ومن الملاحظ أن سعر الدولار في السوق السوداء أصبحت مقاربة لحد كبير لأسعار البنك منذ بداية فترة التعويم . حيث سجلت حوالي 15.53- 15.58 لسعر الشراء وحوالي 15.63- 15.68 لسعر البيع.





علاقة سعر الدولار بالذهب





ومن المتعارف عليه أن العلاقة بين سعر الدولار وسعر الذهب هي علاقة عكسية، فكلما زاد الطلب على إحداهما ينقص سعر الأخر، وهذه العلاقة تنبع من حقيقة أن الذهب أحد أهم أدوات التحوط ضد مخاطر التغير في معدل سعر صرف العملات، حيث يمكن للمستثمرين والمتعاملين في سوق النقد الأجنبي شراء الذهب لتغطية المخاطر الناتجة من ضعف الدولار، وبالتبعية أية عملات أخرى، غير أن قيمة الدولار تتحدد أساسا من خلال معدل صرفه بالعملات الأخرى.