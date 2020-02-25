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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-2-2020 في البنوك المصرية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:58 ص
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سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار في البنوك
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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-2-2020

تباين سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 25-2-2020 ، حيث تراجعت في بعض البنوك وارتفعت في بعض البنوك وإستقرت في باقي البنوك ، وارتفع سعر الدولار بمعدل قرشين في البنك الأهلي المصري ، حيث سجل سعر الشراء نحو 15.53 جنيه،  بعدما وصل الي 15.51 جنيه بتعاملات الأمس ، ومن الملاحظ  حدوث بعض التراجع التدريجي لسعر الدولارأمام الجنيه المصري خلال تعاملات شهر فبراير .

سعر الدولار في  السوق السوداء

ومن  الملاحظ أن  سعر الدولار في السوق السوداء أصبحت مقاربة لحد كبير لأسعار البنك منذ بداية فترة التعويم . حيث سجلت حوالي 15.53- 15.58 لسعر الشراء وحوالي 15.63- 15.68 لسعر البيع.

علاقة سعر الدولار بالذهب 

ومن المتعارف عليه أن العلاقة بين سعر الدولار وسعر الذهب هي علاقة عكسية،  فكلما زاد الطلب على إحداهما ينقص سعر الأخر، وهذه العلاقة تنبع من حقيقة أن الذهب أحد أهم أدوات التحوط ضد مخاطر التغير في معدل سعر صرف العملات، حيث يمكن للمستثمرين والمتعاملين في سوق النقد الأجنبي شراء الذهب لتغطية المخاطر الناتجة من ضعف الدولار، وبالتبعية أية عملات أخرى، غير أن قيمة الدولار تتحدد أساسا من خلال معدل صرفه بالعملات الأخرى.

ومن خلال الجدول التالي ننشر سعر الدولار في البنوك المصربة اليوم محدثاً أولاً بأول :  

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.4957

15.624

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.53

15.61

سعر الدولار في بنك مصر

15.51

15.61

سعر الدولار في بنك الأسكندرية

15.50

15.61

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.50

15.60

سعر الدولار في بنك البركة 

15.50

15.60

سعر الدولار في بنك بلوم

15.51

15.61

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.52

15.62

سعر الدولار في بنك الإستثمار العربي 

15.49

15.59

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.50

15.60

سعر الدولار في بنك HSBC

15.52

15.62

سعر الدولار في المصرف العربي

15.51

15.61

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.52

15.62

سعر الدولار في بنك عودة

15.50

15.60

سعر الدولار في بنك المشرق

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.50

15.60

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.50

15.60

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.51

15.61

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.51

15.61

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.50

15.60

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.50

15.6

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