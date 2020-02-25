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تعرف على معدلات تأخيرات القطارات بالقاهرة والمحافظات

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:15 ص
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قطار
قطار
كرستينا عياد
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الثلاثاء، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، لما تنفذه من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وشملت التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

منطقة القاهرة أسيوط مدة 45 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بورسعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 40 دقيقة

وتعتذر السكك الحديد للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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وزارة النقل قطارات تأخيرات القطارات النقل السكة الحديد

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