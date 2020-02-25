Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصرف الصحي: الأمطار وصلت لـ20 ملليمتر.. والشبكات لا تستوعب لـ5 مللي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:14 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
أكد وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه فور إعلان هيئة الأرصاد تعرض البلاد لموجة من الأمطار المتوسطة والغزيرة، انتشروا بكافة المعدات والأجهزة على مختلف المحاور.

وأشار "عابدين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أن تساقط الأمطار في وقت الذروة وهو وقت خروج طلاب المدارس والموظفين أعاق سحب تجمعات المياه بالشوارع.

وأضاف المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن كميات الأمطار المتساقطة بلغت من 15 إلى 20 ملليمتر، موضحا أن شبكات الصرف الصحي تستوعب 5 مللي، وعند زيادة المياه عن هذا الحد يتم سحبها بالمعدات، مؤكدا أنهم يتعاملون بسرعة كبيرة في شفط المياه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الطقس الصرف الصحي الأمطار

أخبار تهمك

رئيس اتحاد الكرة عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 5 ساعات

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تعليق صادم من القاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

مقتل سيدة على يد زوجها بجيزة.. والسبب صادم

منذ أقل من ساعتين

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ يوم

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء.. أمطار متوسطة إلى غزيرة

منذ ساعتين

بسبب سوء الأحوال الجوية.. مجلس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

كلوب يدلي بتصريحات مثيرة للجدل عن برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. أول رد من القابضة للمياه والصرف الصحي على غرق القاهرة بسبب الأمطار

"الصرف الصحى": القاهرة تعرضت اليوم لسيول "غير مسبوقة"

أمطار غزيرة تضرب محافظة الشرقية.. والدفع بسيارات لشفط المياه (صور)

إعلان حالة الاستنفار بحي ثان الزقازيق بعد تراكم الأمطار

ماس كهربائي في عمود إنارة يثير فزع أهالي "صفط زريق" بالشرقية (فيديو)

مياه الأمطار تغرق شوارع القنايات بالشرقية (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:27 ص

رئيس اتحاد الكرة عن شيكابالا:"يجب شطبه"

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

11:13 م

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

03:30 ص

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

10:55 م

مقتل سيدة على يد زوجها بجيزة.. والسبب صادم

07:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status