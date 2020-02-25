الصرف الصحي: الأمطار وصلت لـ20 ملليمتر.. والشبكات لا تستوعب لـ5 مللي

أكد وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه فور إعلان هيئة الأرصاد تعرض البلاد لموجة من الأمطار المتوسطة والغزيرة، انتشروا بكافة المعدات والأجهزة على مختلف المحاور.



وأشار "عابدين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أن تساقط الأمطار في وقت الذروة وهو وقت خروج طلاب المدارس والموظفين أعاق سحب تجمعات المياه بالشوارع.



وأضاف المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن كميات الأمطار المتساقطة بلغت من 15 إلى 20 ملليمتر، موضحا أن شبكات الصرف الصحي تستوعب 5 مللي، وعند زيادة المياه عن هذا الحد يتم سحبها بالمعدات، مؤكدا أنهم يتعاملون بسرعة كبيرة في شفط المياه.

