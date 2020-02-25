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الهند: ترامب يستعد لإجراء محادثات حول التجارة وصفقات الأسلحة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:06 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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بعد استقبال مثير، اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع القادة الهنود، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات حول مبيعات الأسلحة، ومناقشة الخلافات التجارية التي ادت الي توتر العلاقات في الأشهر الأخيرة، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

احتشد أكثر من 100 الف شخص في ملعب للكريكيت في غرب الهند يوم الاثنين لحضور "Namaste Trump" في أكبر حفل استقبال لقائد أجنبي منذ سنوات، وصفه ترامب إنه "عرض مذهل للثقافة واللطف الهندي".

لكن تجادل البلدين بشأن صفقة تجارية وسيجري ترامب اليوم الثلاثاء محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي لمحاولة حل الخلافات بشأن السلع الزراعية والأجهزة الطبية والتجارة الرقمية والتعريفات الجديدة المقترحة.

وقعت الولايات المتحدة اتفاقًا تجاريًا مع الصين، واتفاقات منفصلة مع كندا والمكسيك، وتعمل من اجل التوصل الي اتفاق مع الهند.

أخبر ترامب الحشد في أحمد آباد أن مودي كان مفاوضًا قويًا، لكن البلدين كانا في المراحل الأولى من صفقة كبيرة.

في نيودلهي، استقبل ترامب رسميًا في قصر ريدستون الرئاسي بتحية مدفعية ل 21 مدفعًا وحرس شرف ظهر باللون الأحمر على ظهور الخيل في يوم ضبابي.

لكن في إشارة إلى التوترات السياسية الكامنة في الهند، اندلعت احتجاجات عنيفة في دلهي يوم الاثنين حول قانون الجنسية الجديد الذي يقول النقاد إنه عنصري ضد المسلمين، وهو محاولة أخرى لتقويض الأسس العلمانية للديمقراطية في الهند. يقولون إن القانون جزء من نمط الانقسام الذي يتبعه حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي لمودي.

قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وجُرح حوالي 90 في اشتباكات وقعت في جزء آخر من العاصمة، بعيدًا عن وسط المدينة حيث يستضيف مودي ترامب.

في خطابه يوم الاثنين، أشاد ترامب بصعود الهند كدولة ديمقراطية مستقرة ومزدهرة كأحد إنجازات القرن. وقال "لقد فعلت ذلك كدولة متسامحة. لقد فعلت ذلك كبلد عظيم وحر".

وقال مسؤول في الإدارة الأسبوع الماضي إن ترامب يعتزم إثارة قضية الحريات الدينية في الهند مع مودي.

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الكلمات المفتاحية

محادثات ترامب و مودي الهند و واشنطن

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