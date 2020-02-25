جاتوزو: برشلونة ليس ميسي فقط

تحدث جينارو جاتوزو، المدير الفني لنابولي، عن مباراة فريقه أمام برشلونة، في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة نابولي أمام برشلونة على أرضية ملعب سان باولو.

وقال جاتوزو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" برشلونة ليس ميسي فقط، سنركز على كل اللاعبين، ونسعى الفوز عليهم من أجل تسهيل مباراة العودة".

وتابع:" نحن جاهزون للفوز عليهم، وعلى أتم الاستعداد للمباراة، وأثق في قدرة فريقي على تحقيق ذلك".

وواصل:" نريد مساندة المتضرر من مرض فيروس كورونا، دائما ما يكون نابولي قريب من الجميع".

وأتم:" نفكر في كل مباراة على حده، أشعر بالقلق، لأن الفريق عانى من الوصول للأداء المطلوب