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شقيقتا أحمد زكي تبكيان على الهواء بعد بيع مقتنياته.. وتكشفان لأول مرة وصيته

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:55 ص
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بوابة الفجر
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دخلت منى وإيمان عطية جمعة شقيقتا الفنان الراحل أحمد زكي، في نوبة بكاء على الهواء بسبب بيع مقتنيات الفنان الراحل بواسطة رامي عز الدين بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

وأوضحتا خلال لقائها مع الإعلامي وإئل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن بيع مقتنياته من قِبل رامي عز الدين استدعى ظهورهما على الشاشة لإظهار الحقيقة، حيث أكدتا أن مقتنيات أحمد زكي ملك الشعب المصرى كله.

وعبرت منى عن استيائها الشديد قائلة: "إزاى يتهان بها بالطريقة دي.. شريف ابنى قال لأشرف زكي نقيب الممثلين، إحنا مش عايزين حاجة خالص غير مقتنيات أحمد زكي".

وأضافت: "دايمًا كان بيقولي يا بنتي وكانت وصيته ليا علشان أنا الكبيرة، بعدم عمل لقاء صحفي وكان لازم أعمل بوصيته".


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