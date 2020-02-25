سجن مخرج شهير بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب

اقتيد المخرج السينمائي الأمريكي السابق هارفي واينستين 67 عاما ، إلى السجن مقيد اليدين، بعد إ دانته بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب.

وأدين واينستين، الذي كان ذات يوم أحد أهم المنتجين في هوليوود وأقواهم نفوذا، بالاعتداء الجنسي على مساعدة الإنتاج السابقة ميمي هالي في عام 2006 واغتصاب الممثلة جيسيكا مان في عام 2013.





وأمر القاضي جيمس بيرك باحتجاز واينستين الذي لم يستطع الوقوف على قدميه وأعانه ضباط على ذلك قبل أن يقتادوه مكبل اليدين. وقال محاميه إن موكله، الذي كان يستعين بجهاز طبي اتكأ عليه طيلة فترة المحاكمة، سيودع في منشأة طبية بمجمع سجون ريكرز آيلاند في مدينة نيويورك.





ومجمع السجن المعروف بالعنف والإهمال مشهد يحمل تناقضا صارخا مع فندق فور سيزونز الذي تناول فيه واينستين طعام الإفطار في بداية يومه.





ونقل آرثر أيدالا محامي واينستين عنه قوله بعد الإدانة ”أنا بريء. أنا بريء. كيف يمكن أن يحدث هذا في أمريكا؟“.





وتحددت جلسة النطق بالحكم في 11 مارس آذار، وتعهد المحامي بالاستئناف.





وعلى تويتر كتبت الممثلة روز مكجاون التي اتهمت واينستين باغتصابها ”اليوم يوم عظيم وخطوة كبيرة للأمام في سبيل تعافينا الجمعي“.