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تاريخ مواجهات برشلونة ونابولي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:26 ص
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برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
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يحل برشلونة اليوم ضيفًا على نابولي في ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا وذلك ضمن مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر تلك المواجهة الأولى بين الفريقين اللذان لعب لهما أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا في دوري أبطال أوروبا والمواجهة الرسمية الأولى بشكل عام.

كانت المواجهة الأولى في عام 2011 في مباراة كأس خوان جامبر الودية التي ينظمها برشلونة كل عام وفاز برشلونة بها بخماسية نظيفة، حيث سجل ميسي هدفين وهدف لكلا من بيدرو وفابريجاس وسيدو كيتا.

المواجهة الثانية كانت مباراة ودية إستعدادية لبداية الموسم أقيمت في سويسرا عام 2014، حيث حقق نابولي الفوز الوحيد على برشلونة بهدف نظيف وسجل حينها لاعب الوسط بليريم دزيمايلي هدف المباراة.

وقبل بداية هذا الموسم، إلتقى الفريقين في مباراة ودية إستعدادية بالولايات المتحدة، حيث فاز برشلونة بهدفين مقابل هدف، وسجل أهداف برشلونة كلا من سيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش بينما سجل صامويل أومتيتي هدف نابولي بالخطأ في مرمى فريقه.

وعقب يومين، تقابل الفريقان في مباراة ثانية وحقق برشلونة فوز ساحق برباعية نظيفة، حيث سجل لويس سواريز هدفين وهدف لكل من أنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي.

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