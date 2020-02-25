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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 فبراير في دوري أبطال أوروبا والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة‎

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:20 ص
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برشلونة ونابولي
برشلونة ونابولي
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الكرة العالمية تحديداً الأوروبية يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020 لمتابعة مبارتي الذهاب بين برشلونة مع نابولي وتشيلسي مع بايرن ميونخ وذلك في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

* موعد المبارتين والقناة الناقلة :

تنطلق مبارتي الذهاب بين برشلونة مع نابولي وتشيلسي مع بايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر صباحًاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport HD

يسعى برشلونة بقيادة الإسباني كيكي سيتيين إلى مصالحة جماهير برشلونة وتعديل أوضاع الفريق التي تدهورت مؤخرًا نتج عنها خسارة برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد والهبوط للمركز الثاني.

وعلى الجانب الآخر، يسعى نابولي الذي يقوده جاتوزو أسطورة ميلان الإيطالي السابق الذي ايتعاد صحوة الفريق الذي ظهر بشكل جيد في الدوري الإيطالي مؤخرًا لخطف الفوز لمصالحة الجماهير وإعطاء دفعة معنوية للاعبين قبل مباراة العودة.

* التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ونابولي :

- من المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكي - سيرجي روبيرتو

خط الوسط : إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - أنسو فاتي - ليونيل ميسي

وفي المواجهة الأخرى، يسعى تشيلسي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حسم التأهل في مباراة الذهاب اليوم ولكن مشكلة الفريق الكبيرة تتمثل في قلة خبرة نجوم الفريق مقارنًة بمنافسه الألماني لذا سيتعين على لامبارد المدير الفني لتشيلسي الدفع بكل عناصر الخبرة في هذا اللقاء تحديدًا.

وعلى الجاتب الآخر، يعود بايرن ميونخ إلى إنجلترا وتحديدًا لندن مرة أخرى بذكريات رائعة بعد أن تمكن من الفوز على توتنهام بنتيجة تاريخية في دور المجموعات ويطمح في تحقيق أي نتيجة إيجابية تسهل المهمة في مباراة العودة بعد أسبوعين ولكن المباراة لن تكون سهلة لأن تشيلسي يقدم مستويات جيدة في أوروبا وتمكن من العبور من مجموعة صعبة للغاية.

- أما نابولي فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-

حارس المرمى: ديفيد أوسبينا

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - كونستانتينوس مانولاس - خاليدو كوليبالي - ماريو روي

خط الوسط: آلان، فابيان رويز - ستانيسلاف لوبوتكا

خط الهجوم: لورينزو إنسيني - أركاديوز ميليك - دريس ميرتينز

* التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وبايرن ميونخ :

- من المتوقع أن يخوض تشيلسي اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع : أنطونيو روديجير - أندرياس كريستينسن - سيزار آثبليكويتا

خط الوسط : ماركوس ألونسو - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش - ريسي جيمس

خط الهجوم : ويليان - أوليفيه جيرو - ماسون ماونت

- أما بايرن ميونخ فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-

حراسة المرمى : مانويل نوير

خط الدفاع : لوكاس هيرنانديز - دافيد ألابا - جوشوا كيميش

خط الوسط : ألفونسو دافيز - كورينتن توليسو - تياجو ألكانتارا - ألفارو أودريوزولا

خط الهجوم : فيليب كوتينيو - روبرت ليفاندوفيسكي - سيرجي جنابري

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مبارتي الذهاب بين برشلونة مع نابولي وتشيلسي مع بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع المبارتين في العاشرة مساءًًًً في اليوم الثلاثاء المقبل عبر شبكة قنوات Bein Sport HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مبارتي الذهاب بين برشلونة مع نابولي وتشيلسي مع بايرن ميونخ على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport HD

نابولي و برشلونة الساعة 10 علي قناة 1
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