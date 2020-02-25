موعد مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ اليوم| مشاهدة مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ اليوم 25-2-2020 في دوري أطبال أوربا

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة قوية بين تشيلسي صاحب الأرض والجمهور ونظيره بايرن ميونخ الألماني ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020.

موعد مباراة تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني

يحل فريق بايرن اليوم ضيف على تشيلسي ضمن مباريات ذهاب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020 فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي

حراسة المرمي: كاباييرو

خط الدفاع: روديجير – أندرياس كريستينسن – سيزار ازبليكويتا.

خط الوسط: ماركوس ألونسو – جورجينيو – كوفاسيتش – ريسي جيمس.

خط الهجوم: ويليان – أوليفيه جيرو – ماسون ماونت

التشكيل المتوقع لفريق بايرن ميونخ الألماني

حراسة المرمي: مانويل نوير.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز – دافيد ألابا – جوشوا كيميش.

خط الوسط: ألفونسو دافيز – كورينتن توليسو – تياجو ألكانتارا – ألفارو أودريوزولا.

خط الهجوم: فيليب كوتينيو – ليفاندوفيسكي – سيرجي جنابري.

تشيلسي و بايرن الساعة 10 علي قناة 2