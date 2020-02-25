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موعد مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ اليوم| مشاهدة مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ اليوم 25-2-2020 في دوري أطبال أوربا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:18 ص
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تشيلسي
تشيلسي
محمد جمال
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يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة قوية بين تشيلسي صاحب الأرض والجمهور ونظيره بايرن ميونخ الألماني ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020.

موعد مباراة تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني

يحل فريق بايرن اليوم ضيف على تشيلسي ضمن مباريات ذهاب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020 فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي

حراسة المرمي: كاباييرو

خط الدفاع: روديجير – أندرياس كريستينسن – سيزار ازبليكويتا.

خط الوسط: ماركوس ألونسو – جورجينيو – كوفاسيتش – ريسي جيمس.

خط الهجوم: ويليان – أوليفيه جيرو – ماسون ماونت

التشكيل المتوقع لفريق بايرن ميونخ الألماني

حراسة المرمي: مانويل نوير.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز – دافيد ألابا – جوشوا كيميش.

خط الوسط: ألفونسو دافيز – كورينتن توليسو – تياجو ألكانتارا – ألفارو أودريوزولا.

خط الهجوم: فيليب كوتينيو – ليفاندوفيسكي – سيرجي جنابري.

تشيلسي و بايرن الساعة 10 علي قناة 2
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