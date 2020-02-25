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موعد مباراة نابولي وبرشلونة اليوم| مشاهدة مباراة نابولي وبرشلونة اليوم 25-2-2020 بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:10 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ملعب سان باولو مباراة قوية اليوم تجمع بين نابولي الإيطالى وبرشلونة الإسبانى ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، فى لقاء سيقوده الحكم الألمانى فيليكس بريش.

موعد مباراة نابولي الإيطالى وبرشلونة الإسبانى بدوري أبطال أوروبا

يحل فريق برشلونة ضيف ثقيل على نابولي الإيطالى ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020 فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة امام نابولي

حراسة المرمي: أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جونيور فيربو – صامويل أومتيتي – جيرارد بيكيه – سيرجيو روبيرتو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – آرتور ميلو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – أنسو فاتي.

نابولي و برشلونة الساعة 10 علي قناة 1
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الروبي

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